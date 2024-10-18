Запрошення до Альянсу підніме моральний дух українців, зазначив президент.

Повномасштабна війна в Україні закінчиться, коли російський диктатор Володимир Путін опиниться в ізоляції, та інші партнери його підштовхуватимуть до дипломатії.

Запрошення України до НАТО зміцнює українські дипломатичні шляхи до закінчення війни, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times.

"Ми не можемо бути дуже сильними, не маючи запрошення (до НАТО, - Ред.) ...Ця війна закінчиться, коли Путін опиниться в ізоляції і буде підштовхуватися іншими партнерами до дипломатії", - заявив він.

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За словами українського лідера, запрошення України до НАТО підійме моральний дух нашого народу і наших солдатів.

"Запрошення означає ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні діти не будуть помирати. Ніколи, тому що ми будемо членом НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення до НАТО, моральний дух буде падати".

Відносини НАТО - Україна в центрі уваги

Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Київ подав заявку на прискорений вступ України до НАТО. Влітку поточного року під час саміту Альянсу у Вашингтоні всі 32 країни, які входять до НАТО, підтвердили, що українська держава "перебуває на незворотному шляху до членства".

У жовтні Володимир Зеленський презентував в українському парламенті план перемоги, його перший пункт - запрошення України до Альянсу. Пізніше в Білому домі повідомили, що в союзників по НАТО поки "немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення".

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