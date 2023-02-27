Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте у безпечних місцях.

У понеділок вранці, 27 лютого 2023, Росія вирішила "кошмарити" українців із самого ранку. Після 08:24 повітряну тривогу через загрозу ракетного удару було оголошено по всій Україні.

Як свідчить мапа повітряних тривог alerts.in.ua, "почервоніли" всі області нашої країни. Моніторингові сайти повідомляють про зліт винищувача МіГ-31К ВКС РФ. Ймовірно, він піднявся у повітря у РФ, а не в Білорусі, як зазвичай.

Нагадаємо, що МіГ-31К - носій гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал", яку не можуть збити наші сили Протиповітряної оборони. Тому повітряні тривоги оголошуються по всій Україні для "перестрахування" від можливих ударів.

Відео дня

Карта повітряних тривог станом на 08:40 27.02.2023

Атака росіян у ніч на 27 лютого 2023

Вночі 27 лютого БПЛА збивали у Київській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

З ночі до ранку 27 лютого російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу Shahed. Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники, повідомив Генштаб ЗСУ.

Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій розповів, що внаслідок нічних ворожих атак по Хмельниччині одна людина загинула та ще четверо отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: