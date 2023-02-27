Попередньо, 11 цих дронів збила українська ППО.

З ночі до ранку 27 лютого російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed".

Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed". Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники", - йдеться у повідомленні.

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Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій розповів, що внаслідок нічних ворожих атак по Хмельниччині одна людина загинула та ще четверо отримали поранення.

"Вночі рашисти вчергове атакували Хмельниччину. Завдано 3 удари по місту Хмельницькому. За попередньою інформацією маємо 1 загиблого та 4 поранених. Триває гасіння пожеж. Постраждали цивільні будинки", - написав він.

Нічна атака росіян

Ввечері в неділю, 26 лютого, повітряну тривогу було оголошено у кількох областях України. Спершу "почервоніла" Чернігівська область, за нею – Київська, Полтавська, частково Кіровоградська, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська та Донецька області.

БПЛА збивали у Київській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

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