Про повторне вторгнення з Республіки Білорусь наразі не йдеться.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про розгортання спільного з Російською Федерацією регіонального угруповання військ.

Про це Подоляк написав у мікроблозі в Twitter.

"Лукашенко продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету. Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманими приводами – формалізація окупації. Україна оцінює ризики й готова до будь-яких загроз", – заявив Подоляк.

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За словами радника керівника ОП, ситуація контрольована. Про повторне вторгнення з Республіки Білорусь наразі не йдеться.

Розгортання регіонального угруповання військ: що відомо

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну дозволив Росії запускати ракети з території Республіки Білорусь. Крім того, саме звідти розпочався наступ на північні регіони України в лютому.

Вранці 10 жовтня Лукашенко терміново скликав військових і силовиків на нараду. Після цього він заявив про домовленість із президентом РФ Володимиром Путіним щодо розгортання спільного регіонального угруповання військ. Таке рішення було ухвалено нібито за підсумками зустрічі агресорів один на один після неформального саміту СНД у Петербурзі.

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