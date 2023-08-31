Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Впродовж минулої доби українські захисники та захисниці вчергове успішно вдарили по російських позиціях, знищивши ворожий пункт управління, техніку та озброєння. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Водночас українські ракетні війська та артилерія впродовж доби уразили один район скупчення російських військових, їхнього озброєння та військової техніки, а також ворожий пункт управління та станцію радіоелектронної боротьби.

У Генштабі також нагадали, що минулої доби РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони "Shahed-136/131". В результаті українській протиповітряній обороні вдалося збити усі 28 крилатих ракет та 15 із 16 ударних безпілотників.

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Крім того, протягом минулої доби росіяни завдали 31 ракетного та 66 авіаційних ударів по Україні, а також здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Уточнюється, що внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також зруйновані та пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Російська атака на Україну 30 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 30 серпня РФ атакувала Україну 28 ракетами повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 та 16 ударними безпілотниками Shahed-136/131. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити усі російські ракети, а також 15 із 16 БПЛА над Київською, Черкаською, Одеською та Миколаївською областями.

Водночас, однією із цілей атаки став об'єкт інфраструктури на Житомирщині, по якому ворог застосував дрони-камікадзе. Крім того, через атаку на Київщині постраждало троє людей, а у самому Києві загинуло двоє - охоронці одного з підприємств, у яке влучили уламки збитої ракети.

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