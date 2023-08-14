Також знищено 15 "Шахедів" та 8 ракет типу "Калібр", якими росіяни атакували Одещину.

Цього ранку на Бахмутському напрямку українські військові збили ворожий вертоліт, тип якого наразі встановлюється. Крім того, вдалося знищити усі 15 "Шахедів" та 8 ракет типу "Калібр", якими росіяни атакували Одещину.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 14 серпня ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр".

Дрони росіяни випустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), а "Калібри" - з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти). Всього противник застосував 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 8 крилатих ракет "Калібр".

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"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття", - розповіли у ПС.

Зазначається, що внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях в Одесі.

Крім того, близько 5:00 на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил було знищено ворожий вертоліт.

Оновлено 8:45. Як згодом уточнили у Повітряних силах, українські бійці приземлили ворожий Ка-52 "Алігатор".

"Встановлено тип знищеного вертольота о 5.00 14 серпня 2023 року. Це ворожий ударний гелікоптер Ка-52!", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ворог вночі застосував проти Одещини 8 "Калібрів" та 15 ударних дронів "Шахед", тричі атакувавши місто. Всі три атаки Сили протиповітряної оборони відбили.

В результаті падіння уламків збитих ракет було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Там виникли пожежі. Відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету.

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