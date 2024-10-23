Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 тисячу 460 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 жовтня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 683 040 осіб, у тому числі, 1 тис. 460 за минулу добу;
- танків - 9 088 (+9) одиниць,
- бойових броньованих машин - 18 229 (+30),
- артилерійських систем - 19 674 (+51),
- реактивних систем залпового вогню - 1 234,
- засобів ППО - 981,
- літаків - 369,
- гелікоптерів - 329,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 17 489 (+85),
- крилаті ракети - 2 625,
- кораблі /катери - 28,
- підводні човни - 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 27 217 (+106),
- спеціальна техніка - 3 509 (+10).
Ситуація на фронті - останні новини
За даними моніторингового проєкту DeepState, російські загарбники захопили населений пункт Новосадове на межі Луганської та Донецької областей.
Просування окупантів на сході України продовжується. Зокрема, ворог просунувся у Кругляківці Харківської області, біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки Донецької області. Також уточнено ситуацію в Торецьку. Мапа свідчить про те, що 3 окрема мотострілецька бригада окупантів продовжує рухатися вперед у місті.
Водночас військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що у Курській області РФ триває оперативна пауза, адже противнику не вистачає 12 тисяч військових, щоб змінити ситуацію на свою користь.