Також уражено 9 танків, 30 бойових машин піхоти та 51 артилерійську систему.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 тисячу 460 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 жовтня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 683 040 осіб, у тому числі, 1 тис. 460 за минулу добу;

танків - 9 088 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин - 18 229 (+30),

артилерійських систем - 19 674 (+51),

реактивних систем залпового вогню - 1 234,

засобів ППО - 981,

літаків - 369,

гелікоптерів - 329,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 17 489 (+85),

крилаті ракети - 2 625,

кораблі /катери - 28,

підводні човни - 1,

автомобільної техніки та автоцистерн - 27 217 (+106),

спеціальна техніка - 3 509 (+10).

Ситуація на фронті - останні новини

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські загарбники захопили населений пункт Новосадове на межі Луганської та Донецької областей.

Відео дня

Просування окупантів на сході України продовжується. Зокрема, ворог просунувся у Кругляківці Харківської області, біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки Донецької області. Також уточнено ситуацію в Торецьку. Мапа свідчить про те, що 3 окрема мотострілецька бригада окупантів продовжує рухатися вперед у місті.

Водночас військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що у Курській області РФ триває оперативна пауза, адже противнику не вистачає 12 тисяч військових, щоб змінити ситуацію на свою користь.

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