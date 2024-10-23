РФ окупувала Новосадове і просунулась біля низки населених пунктів, - DeepState

Крім того, росіяни продовжують рух вперед у місті Торецьк Донецької області.

Російські окупанти продовжують просуватися на українському Донбасі. У ворога є підтверджені успіхи поблизу низки населених пунктів.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, Росія окупувала населений пункт Новосадове на межі Луганської та Донецької областей.

Крім того, ворог просунувся у Кругляківці Харківської області, біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки Донецької області. Також уточнено ситуацію в Торецьку. Мапа свідчить про те, що 3 окрема мотострілецька бригада окупантів продовжує рухатися вперед у місті.

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Війна в Україні: важливі новини

Перші військові КНДР, як очікується, прибудуть до Курської області Росії вже завтра, 23 жовтня 2024 року. Таку заяву зробив очільник ГУР Кирило Буданов. Поки невідомо, про яку кількість солдатів з Північної Кореї ідеться, і як вони будуть оснащені.

Тим часом речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що російські загарбники проводять інтенсивні штурми на Придніпровському напрямку. Ворог намагається захопити острови, щоб ще більш загрожувати Херсону.

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