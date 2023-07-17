На Бахмутському напрямку сьогодні відбулося 8 боєзіткнень, ліквідовано чимало ворогів.

Сьогодні в районі Бахмута знищено понад 80 російських загарбників, добові втрати ворога близькі до піку "поганих" днів ЧВК "Вагнер", коли найманці зазнавали аналогічних поразок в особовому складі.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону. Речник сказав, що окупанти мають регулярні втрати в цій зоні фронту.

"Ці втрати вже наближаються до тих, які були за умов піку боїв з "Вагнером". Наприклад, за цю добу 81 окупант був знищений, 156 зазнали поранень", - сказав Череватий.

Він додав, що окупанти потужно відбиваються і цієї доби 556 разів завдали ударів по українським позиціям з артилерії. Також ворог здійснив 4 авіанальоти.

"Загалом - 8 боєзіткнень відбулося. В ході яких, наших воїнам, також вдалося знищити ворожий танк, 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 2 гармати, 2 безпілотних літальних комплекси "Орлан-10" і також гордість росіян - самохідний 240-мм міномет "Тюльпан" і чотири бойових склади з боєприпасами", - сказав Череватий.

Окупанти стягують підкріплення на Бахмутський напрямок

Як повідомляв УНІАН, сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ворог активно перекидає на Бахмутський напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ. Це робиться з метою зупинити наступальні дії українських військ в районі Бахмута.

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