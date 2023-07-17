Також ворог перекидає на Бахмутський напрямок додаткові сили і засоби.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.

Про це у Telegram повідомляє Media Military Center, який є медійним майданчиком Сил оборони.

Сирський зазначив, що оперативна обстановка на Східному напрямку залишається складною.

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"З метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ", - відзначив генерал-полковник.

"Водночас ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків", - наголосив Сирський.

При цьому, у таких непростих умовах Сирський відвідав бойові бригади українського угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування українських планів і вирішення на місці проблемних питань.

Він зустрівся з українськими військовослужбовцями у кожній із бригад, вручив кращим воїнам відзнаки, цінні подарунки та сертифікати грошових премій.

"Окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку", - додав Сирський.

За його словами, всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на українському боці.

"Ми продовжуємо рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю", - підсумував Сирський.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначалося, що на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки Харківської області.

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