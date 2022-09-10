Супротивники, зокрема, втратили літаки, вертольоти й дрони.

За три доби українські військові знищили повітряних цілей ворога на 157,5 млн доларів.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил, ППО сухопутних військ та десантно-штурмовими військами протягом 5-7 вересня.

Зазначається, що одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ - це крилата ракета Х-101.

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"Так от, шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО повітряних сил). Орієнтовна вартість Х-101 - 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 помножити на 6 дорівнює 78 млн доларів", - розповіли у повітряних силах.

Крім того знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 загальною вартістю 600 тис. доларів, два ударних вертольоти Ка-52 - 32,4 млн доларів, ударний вертоліт Мі-24 - 12,5 млн доларів, також воїнами-десантниками знищено три штурмовики Су-25 на суму 33 млн доларів.

Крім того, українські військові збили десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10" на загальну суму 1 млн доларів.

"Отже, за орієнтовними підрахунками лише у небі за три доби війни, втрати російської армії склали: 157 500 000 доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Станом на 10 вересня на українській землі ліквідували близько 52 тис. 250 супротивників, а також 162 ворожі засоби ППО, 239 літаків, 212 гелікоптерів, 898 безпілотників та 215 крилатих ракет.

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