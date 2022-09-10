Захисники України продовжують відправляти окупантів "на концерт Кобзона" / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять близько 52 тис. 250 осіб.

Крім того, ворог втратив:

Відео дня
  • танків ‒ 2136 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,
  • артилерійських систем – 1259 (+22) од,
  • РСЗВ  – 311 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 162 (+3) од,
  • літаків – 239 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 212 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 215 (+1),
  • кораблі, катери  ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 3426 (+27) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 114 (+2).
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та чимало ворожої техніки / інфографіка УНІАН

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються, додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що найближчими днями ЗСУ, на думку аналітиків ISW, можуть створити "котел" навколо Ізюма.

Вас також можуть зацікавити новини: