За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять близько 52 тис. 250 осіб.
Крім того, ворог втратив:
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- танків ‒ 2136 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,
- артилерійських систем – 1259 (+22) од,
- РСЗВ – 311 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 162 (+3) од,
- літаків – 239 (+0) од,
- гелікоптерів – 212 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),
- крилаті ракети ‒ 215 (+1),
- кораблі, катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 114 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються, додали у Генштабі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що найближчими днями ЗСУ, на думку аналітиків ISW, можуть створити "котел" навколо Ізюма.