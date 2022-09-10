Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого становлять близько 52 тис. 250 осіб.

Крім того, ворог втратив:

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танків ‒ 2136 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,

артилерійських систем – 1259 (+22) од,

РСЗВ – 311 (+5) од,

засоби ППО ‒ 162 (+3) од,

літаків – 239 (+0) од,

гелікоптерів – 212 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),

крилаті ракети ‒ 215 (+1),

кораблі, катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 114 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються, додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що найближчими днями ЗСУ, на думку аналітиків ISW, можуть створити "котел" навколо Ізюма.

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