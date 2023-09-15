Морський дрон влучив у задню праву частину російського судна, яке втратило хід.

Російський ракетний корабель "Самум" зазнав значних пошкоджень біля Севастополя внаслідок удару експериментальним дроном "Морський малюк" від Служби безпеки України.

"Вчора морський дрон СБУ влаштував "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту. "Морський малюк" влучив у задню праву частину рашистського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід", - повідомили УНІАН джерела у правоохоронних органах.

При цьому, внаслідок атаки, російським окупантам "довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт".

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"Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5 - 2 м", - додали джерела.

Дрон "Морський малюк" - що відомо

В серпні голова СБУ Василь Малюк розповів, що морські надводні дрони, якими Україна атакували Кримський міст, десантний корабель РФ "Оленегорський Гірник" та танкер SIG, - власна розробка СБУ.

Дрони назвали SeaBaby - "Морський малюк". Їх бойова частина складає 850 кілограм. За словами Малюка, над цими дронами працював колектив СБУ разом з цивільними інженерами та айтішниками.

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