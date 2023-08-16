Він пообіцяв подальші операції в акваторії Чорного моря, які будуть сюрпризом, особливо для ворога.

Українські морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG, є власною технічною розробкою СБУ.

Про це повідомив очільник Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк у коментарі CNN. "Морські надводні дрони – унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії", - підкреслив він.

Малюк додав, що над створенням і виготовленням цих дронів працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

"Виготовлення дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України... В нас дуже багато цікавих операцій в акваторії Чорного моря. Обіцяю, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", – заінтригував Малюк.

Він зазначив, що саме СБУ була автором ідей і їх успішної реалізації разом із Військово-морськими силами ЗСУ. "Ми підходимо виважено до кожної спецоперації на морі. По суті, сім раз відміряємо і один раз відрізаємо. Але робимо це швидко і мобільно. Жалимо ворога прямо в серце", - поділився очільник СБУ.

Він повідомив, що морські дрони, які атакували Кримський міст у липні за ініціативою особового складу, були названі SeaBaby, тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною вагою 850 кг.

А для удару по десантному кораблю "Оленегорський горняк" і танкеру SIG було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кг бойової частини.

Малюк підкреслив, що всі вражені спецслужбою цілі є цілком законними. При цьому він додав, що західні партнери не беруть участі в цих спецопераціях, але переймають унікальний досвід СБУ.

Удар по Кримському мосту

17 липня на Кримському мосту сталася чергова "бавовна", внаслідок якої обвалився проліт мосту. Росіяни звинуватили в цьому Україну. Тоді була інформація, що міст нібито атакували надводними дронами.

20 липня керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти ще не змогли повноцінно відновити рух транспорту Кримським мостом.

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