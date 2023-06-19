Сили оборони України на Таврійському напрямку здійснюють успішні штурми.

На Таврійському напрямку українські захисники та захисниці за добу ліквідували ще понад дві роти (у роті може бути від 80 до 200 осіб) російських окупантів та знищили майже 50 одиниць їхньої військової техніки.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку Сили оборони мають успіхи та помітні просування внаслідок успішних штурмових дій. Зокрема, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти. Знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника", - розповів він.

Зокрема, йдеться про три російські танки, дев’ять бойових машин піхоти, два безпілотники "Орлан-10", два безпілотники Zala, безпілотник Supercam, чотири самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", БМ-21 "Град", дві гаубиці 2А65 "Мста-Б", дві гаубиці 2С19 "Мста-С", зенітний ракетний комплекс "С-300", зенітний ракетний комплекс "Бук" та комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21". Також було знищено шість місць зберігання боєприпасів ворога.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові ліквідували ще 630 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 220 тис. 450 військових.

Російські терористи й надалі зосереджують основні сили та техніку на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зокрема, минулої доби на цих ділянках фронту відбулося 24 бойових зіткнення з ворогом.

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