На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару біля міста Авдіївка.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за добу відбулося 24 бойових зіткнення.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, на Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Спірного, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Білогорівка Луганської області та Озерне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнала ціла низка населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Іванівське, Північне, Біла Гора та Торецьк. Також росіяни завдали артилерійських ударів по декількох селах.

Відео дня

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару біля міста Авдіївка.

"На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару", - повідомили в Генштабі.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, але безуспішно.

Війна в Україні: новини

На війні в Україні ліквідували заступника командира батальйону "Шторм.Осетія" Техова Айвенго.

А 18 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російським окупантам не вдалося знищити жодної системи Patriot. Про це він сказав, коментуючи нещодавну заяву президента Росії Володимира Путіна про нібито знищення п'ятьох Patriot на Київщині.

Вас також можуть зацікавити новини: