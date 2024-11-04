Окупантам видали посібники для створенням братських могил (фото)

Оновлений посібник загарбникам роздали на тлі рекордних втрат на війні проти України.

Кремль уперше надав військовослужбовцям інструкції щодо облаштування і догляду за братськими могилами, що стало актуальним у зв'язку зі значними втратами Росії у війні проти України.

Як пише The Telegraph, посібник на 20 сторінок під назвою "Цивільна оборона: термінові поховання тіл у воєнний час" містить схеми братських могил із зображенням мішків із тілами, розташованими в кілька шарів.

У документі також надано таблиці з детальними розрахунками необхідних ресурсів і персоналу для підготовки місця поховання для 100 осіб.

Відео дня

"Зазвичай поховання 100 загиблих в одній братській могилі займає близько 368,5 людино-годин", – зазначено в інструкції.

Посібник, що є оновленою версією документа 2021 року, на обкладинці демонструє працівника рятувальної служби в захисному костюмі біля гелікоптера.

Російські війська цього року щодня зазнавали близько 1200 втрат, у той час як Москва намагається скористатися проблемами мобілізації та постачання зброї, з якими стикається Україна.

За даними західної розвідки, втрати Росії внаслідок загибелі або поранень можуть сягати 680 тисяч осіб, хоча єдине відоме застосування братських могил для російських солдатів було зафіксовано на окупованих територіях Донбасу.

Експерти пояснюють великі втрати Росії тактикою "піхотного рою", при якій солдати намагаються взяти українські позиції кількістю.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно повідомив, що українські сили протистоять одному з найінтенсивніших наступів Росії з початку війни в лютому 2022 року.

"Збройні сили України стримують одну з найпотужніших російських атак із моменту повномасштабного вторгнення", – зазначив він.

Російські війська прагнуть захопити стратегічні лінії постачання до початку зимових холодів. Очікується, що разом із російськими військами на півдні Курської області буде розгорнуто до 13 тисяч північнокорейських солдатів, оскільки в цей регіон у серпні увійшли українські підрозділи.

Серед українських союзників зростає занепокоєння щодо результатів президентських виборів у США, які відбудуться у вівторок. Дональд Трамп, кандидат від Республіканської партії, скептично оцінює шанси України і, ймовірно, може скоротити військову допомогу, якщо прийде до влади.

Втрати Росії у війні - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, статистику ворожих втрат на загарбницькій війні Росії проти України поповнили ще 1 тисяча 300 окупантів, тож загальна цифра за час повномасштабного вторгнення вже перевищила 700 тисяч.

Серед втрат у ворожій техніці, зокрема 9 тис. 193 (+11) одиниці танків, 18 тис. 538 (+15) бойових броньованих машин, 20 тис. 121 (+35) артилерійська система та 1 тис. 245 (+1) реактивних систем залпового вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: