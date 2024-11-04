ЗСУ також підбили, зокрема, 35 ворожих артсистем.

Статистику ворожих втрат на загарбницькій війні Росії проти України поповнили ще 1 тисяча 300 окупантів, тож загальна цифра за час повномасштабного вторгнення вже перевищила 700 тисяч.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 700 тис. 390 (+1 тис. 300 за добу) осіб.

Серед втрат у ворожій техніці, зокрема 9 тис. 193 (+11) одиниці танків, 18 тис. 538 (+15) бойових броньованих машин, 20 тис. 121 (+35) артилерійська система та 1 тис. 245 (+1) реактивних систем залпового вогню.

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Також це 994 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 18 тис. 280 (+93) безпілотників оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 629 крилатих ракет.

Крім того, знищено 28 кораблів/катерів, підводний човен, 28 тис. 237 (+77) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 тис. 587 (+3) одиниць спецтехніки. У Генштабі зауважили, що дані уточнюються.

Водночас у Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що у ніч на 4 листопада (з 19:00 3 листопада) ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровській області (район пусків - Ростовська область, Росія), атакував керованими авіабомбами Харківську область та запустив по Україні 80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях. 27 ворожих безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України.

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Раніше заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін заявив, що російські окупанти постійно набирають людей не для того, щоб збільшити армію, а щоб заткнути діри. Тому що вони "дохнуть, як таргани після обробки".

Він зауважив, що російський солдат думає, що "через рік прийде додому героєм з медалькою, заробить кучу бабла і все буде ок". Натомість лише одиниці знають, що буде насправді.

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