На нашій землі за добу ліквідували ще 5 танків супротивника, зазначили у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу знищено 880 російських загарбників, і тепер втрати Росії в Україні перетнули нову "червону лінію".

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року до 18 березня 2023-го орієнтовно склали близько 164 тис. 200 осіб ліквідованими.

Крім того, знищено: танків - 3 тис. 511 (+5), бойових броньованих машин - 6 тис. 830 (+7), артилерійських систем - 2 тис. 560 (+8), РСЗВ - 506 (+2), засоби ППО - 265 (+0), літаків - 305 (+0), гелікоптерів - 290 (+0), дронів оперативно-тактичного рівня - 2 тис. 159 (+14), крилатих ракет - 907 (+0), кораблів/катерів - 18 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн - 5 тис. 404 (+3), спецтехніки - 259 (+1).

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Генштаб ЗСУ вранці 18 березня повідомляв, що російські загарбники на Авдіївському, Шахтарському та Мар'їнському напрямках намагалися наступати, але їхні спроби провалилися.

Крім того, ворог спробував прорвати оборону захисників України на Лиманському та Куп'янському напрямках, але не мав успіху. У Генштабі додали, що супротивник не припиняє штурмувати Бахмут.

Варто зазначити, що росіяни на Донбасі зазнають величезних втрат. Загальні втрати Росії в Україні на 17 березня становити приблизно 163 320 осіб.

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