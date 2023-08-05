За минулу добу Силами оборони знищено 620 російських загарбників, а також 32 одиниці артилерії - максимальний показник за добу за останні три тижні. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України у соціальній мережі Facebook.
Загалом бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 05 серпня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 249 110 (+620) осіб,
- танків ‒ 4232 (+4) одиниці,
- бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2),
- артилерійських систем – 4943 (+32),
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 704,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 466,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 311,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),
- крилатих ракет ‒ 1347,
- кораблів/катерів ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30),
- спеціальної техніки ‒ 730 (+6).
Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби в Україні між нашими захисниками та російськими загарбниками було 36 боїв. Російські загарбники на п’яти напрямках проявляли активність й нічого не домоглися.
Водночас, контрнаступ ЗСУ триває на Бердянському й Мелітопольському напрямках. Наші захисники й захисниці, зокрема, закріплюються на тих рубежах, на які змогли вийти.