За добу знищено 620 окупантів, 12 безпілотників і 4 танки, але головна цифра - втрати артилерії.

За минулу добу Силами оборони знищено 620 російських загарбників, а також 32 одиниці артилерії - максимальний показник за добу за останні три тижні. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України у соціальній мережі Facebook.

Загалом бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 05 серпня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 249 110 (+620) осіб,

танків ‒ 4232 (+4) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 8251 (+2),

артилерійських систем – 4943 (+32),

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 704,

засобів протиповітряної оборони ‒ 466,

літаків – 315,

гелікоптерів – 311,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 4116 (+12),

крилатих ракет ‒ 1347,

кораблів/катерів ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7422 (+30),

спеціальної техніки ‒ 730 (+6).

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби в Україні між нашими захисниками та російськими загарбниками було 36 боїв. Російські загарбники на п’яти напрямках проявляли активність й нічого не домоглися.

Відео дня

Водночас, контрнаступ ЗСУ триває на Бердянському й Мелітопольському напрямках. Наші захисники й захисниці, зокрема, закріплюються на тих рубежах, на які змогли вийти.

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