Український контрнаступ триває на кількох напрямках, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Упродовж минулої доби в Україні між нашими захисниками та російськими загарбниками було 36 боїв.

Російські загарбники на п’яти напрямках проявляли активність й нічого не домоглися повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у суботу, 5 серпня, у своєму зведенні. За його даними, супротивник на Шахтарському напрямку марно намагався відновити втрачене положення у районі Благодатного.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати наступ загарбників у районах Красногорівки, Старомихайлівки й Мар’їнки.

Відео дня

"На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки. На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки", - зазначили у Генштабі.

Крім того, вороги марно вели наступальні дії біля Новопокровки, яка знаходиться на Запорізькому напрямку.

Варто зазначити, що контрнаступ ЗСУ 2023 триває на Бердянському й Мелітопольському напрямках. Наші захисники й захисниці, зокрема, закріплюються на тих рубежах, на які змогли вийти.

Важливі новини України - війна триває

Росіяни вже тривалий час намагаються просунутися вперед на сході України й зазнають провалів. У Міноборони України 4 серпня повідомили, що найбільше окупантів сконцентровано на Куп’янському напрямку.

Варто зазначити, що РФ на нашій землі зазнає величезних втрат. Загальні втрати ворога на 4 серпня 2023 року становлять приблизно 248 490 окупантів. Також знищено багато техніки супротивника, у тому числі 4 тис. 228 танків.

Вас також можуть зацікавити новини: