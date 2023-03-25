Супротивників прикордонники знешкодили у Донецькій області.

Українські прикордонники у Донецькій області знешкодили 11 російських окупантів.

Упродовж минулої доби у різних районах регіону мінометники Державної прикордонної служби України уразили позиції та місця скупчення піхоти супротивника, про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Активне застосування прикордонниками мінометних розрахунків у поєднанні з аеророзвідкою завжди робить з окупантів "хороших руських"...", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що результатом стало знищення чотирьох окупантів, ще сімох загарбників поранено.

Ситуація на Донбасі та нові втрати супротивника - зараз це варто знати

За даними Генштабу ЗСУ, вороги атакували наших воїнів понад 50 разів на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському й Лиманському напрямках. Захисники української держави відбили атаки з боку супротивника.

РФ в Україні вже зазнала величезних втрат. Втрати ворога в Україні вже наближаються до позначки у 170 тисяч загарбників.

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