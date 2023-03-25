Минулої доби знищено 6 ворожих танків, 11 бойових броньованих машин, гелікоптер та шість безпілотників.

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення ліквідували майже 170 тисяч російських окупантів. За минулу добу, 24 березня, захисники України "розфасували по пакетах" ще близько 720 росіян.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що загальні втрати армії Росії з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2023 року орієнтовно склали:

танки - 3 580 танків (6 за добу);

бойові броньовані машини - 6 932 (11 за добу);

артилерійські системи - 2 623 (7 за добу);

РСЗВ - 520 (9 за добу);

засоби протиповітряної оборони - 276;

літаки / гелікоптери - 305 / 291 (1 за добу);

безпілотники оперативно-тактичного рівня - 2 214 (6 за добу);

крилаті ракети - 911;

кораблі / катери - 18;

автомобільна техніка та автоцистерни - 5 483 одиниці (19 за добу);

спеціальна техніка - 279 одиниць (2 за добу).

Ситуація на фронті станом на 25 березня - що відомо

За даними Генштабу ЗСУ, за добу українські воїни відбили 59 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Відео дня

При цьому українська авіація минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів. Водночас наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість безпілотних літальних апаратів противника різних типів.

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