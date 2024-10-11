Втрати РФ в Україні відчутно зросли: в Генштабі повідомили деталі

Лише протягом минулої доби Сили оборони знищили 59 артилерійських систем ворога.

Російсько-українська війна триває й Сили оборони протягом минулої доби ліквідували близько 1140 російських окупантів.

Як повідомляють у Генштабі, загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни наразі складають близько 666 340 осіб. Крім того, українські захисники спалили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема:

танків ‒ 8953 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 17800 (+35);

артилерійських систем – 19322 (+59);

РСЗВ – 1229 (+4);

засоби ППО ‒ 976 (+3);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70);

крилаті ракети ‒ 2619 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0).

Крім того, українські захисники знищили 26 398 (+84) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога та 3 396 (+10) одиниці спеціальної техніки загарбників.

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Російсько-українська війна: інші важливі новини

За даними Forbes, українські захисники потрапили в "жорстку" засідку під час проведення Курської операції. Видання відзначає про втрату щонайменше одного CV90, Marder, M-2 і Stryker.

Тим часом аналітики DeepState повідомляють про захоплення російськими окупантами ще трьох населених пунктів у Донецькій області. Експерти відзначають, що йдеться про Миколаївку, Красний Яр і Крутий Яр, які знаходяться неподалік міста Мирноград.

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