Українці втратили щонайменше один CV90, Marder, M-2 і Stryker.

6 серпня українські війська вторглися в Курську область Росії, а 12 вересня окремі українські сили розпочали друге вторгнення з метою з'єднатися з головними силами і затиснути тисячі російських військ між українськими загарбниками і кордоном.

Однак, як пише аналітик Forbes Девід Акс, ЗСУ, схоже, застрягли на південь від міста Веселе і потрапили там у "жорстоку засідку", втративши свою найціннішу техніку.

За інформацією аналітика, в районі 20 вересня українські сили з бойовими машинами "Мардер" німецького виробництва, шведськими бойовими машинами CV90 і танками Strv 122 рушили головною дорогою, що з'єднує Веселе з Глушковим. Однак там вони зіткнулися зі 106-ю повітряно-десантною дивізією.

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Використовуючи міни, артилерію, протитанкові ракети і безпілотники, росіяни відбили атаку українців 20 вересня, а також наступні атаки, пише Акс:

"На відеозаписі з безпілотника, опублікованому 106-ю повітряно-десантною дивізією цього тижня, показано 15 або 16 знищених українських машин, включно з деякими з найкращих бойових машин українців: один або два CV90, Marder, M-2, а також Stryker".

У Курській операції Україна використовує одні з найкращих бригад і батальйонів. Однак навіть ці елітні формування насилу пробиваються через Веселе і Глушково, зазначає аналітик. А доти, доки українці не зможуть просунутися головною дорогою, що з'єднує ці населені пункти, їхня мета - зустріч з основними своїми силами - так і залишатиметься нереалізованою.

Росіяни також зазнають значних труднощів на цій ділянці, і втрачають техніку також у величезній кількості. Однак проблема в тому, зазначає Акс, що у росіян набагато більше техніки, яку вони можуть втратити.

Курська операція ЗСУ - новини

Як раніше писав Bloomberg, Україна зможе утримувати захоплені території в Курській області Росії протягом кількох місяців або навіть довше. Російські війська проводять лише обмежені контратаки, зосереджуючись переважно на операціях на сході України.

Водночас 10 вересня аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська продавили лівий фланг Курського угруповання ЗСУ.

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