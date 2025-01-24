У РФ 2025 року середня сума додаткових виплат добровольцям наближається до 2 млн руб.

Журналісти встановили імена 90 019 російських військових, ліквідованих на війні в Україні. 23% усіх загиблих, тобто майже кожен четвертий - це ті, які підписали контракт уже після початку війни.

Як зазначило видання Бі-бі-сі, для порівняння, у листопаді 2023 року добровольці становили лише 14% від загальної кількості втрат. А середній вік убитих у 2024 році становив 36 років - це більше, ніж у перші два роки війни.

Журналісти зазначили, що більше половини встановлених втрат - це люди, які не були пов'язані з російською армією до початку вторгнення в Україну. 17% усіх відомих ліквідованих - це ув'язнені, 12% - мобілізовані.

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Видання зазначило, що з жовтня 2023 року фіксується різке зростання втрат серед добровольців, при цьому частка ув'язнених поступово знижується.

Як пояснили журналісти, у РФ у 2025 році середня сума додаткових виплат добровольцям наближається до 2 млн руб. Наприклад, у Самарській області сумарна виплата для нових контрактників сягнула рекордних 4 млн руб. Лідером з виплат є столиця Башкортостану. Саме ця республіка з вересня лідирує серед усіх регіонів РФ за кількістю підтверджених втрат.

Крім цього, 17% встановлених убитих - це кадрові військові. 4 641 з усіх ліквідованих - це офіцери, зокрема дев'ять генералів і 500 осіб у званні від підполковника і вище.

Журналісти зазначили, що їхня оцінка охоплює від 45% до 65% від реального числа російських втрат, тому справжня кількість убитих може бути в діапазоні 138-200 тис. осіб.

Війна в Україні: новини

Незважаючи на значно більші втрати на фронті, РФ перемагає у війні проти України завдяки своїм значно більшим демографічним і матеріальним ресурсам, написало видання The New York Times. Видання зазначило, що точні дані про втрати засекречено по обидва боки, але підрахунки нібито незалежних спостерігачів усе ж таки свідчать, що Росія втрачає приблизно вдвічі більше солдатів. Однак у неї і ресурсів значно більше.

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