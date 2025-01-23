Президент заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну сподобалася ідея зменшення арсеналу ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю в завершенні війни РФ проти України.

"Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною і Росією. Я згадав про це до речі під час телефонного дзвінка з президентом Сі. Сподіваюся, ми зможемо об'єднати зусилля і покласти край цьому", - сказав президент США на форумі в Давосі.

Він також заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну сподобалася ідея зменшення арсеналу ядерної зброї.

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У заключному запитанні Трампа запитали, чи буде досягнута мирна угода між Росією та Україною на той час, коли наступного року знову пройде Всесвітній економічний форум.

Він заявив, що Україна готова укласти угоду і що "вам доведеться запитати Росію", чи вдасться досягти мирної угоди цього року.

За словами Трампа, він "дуже хотів би зустрітися з Путіним найближчим часом для закінчення війни в Україні". Політик додав:

"Мені дуже хотілося б якнайшвидше зустрітися з президентом Путіним, щоб покласти край цій війні. І це не з погляду економіки або чогось іще. А з точки зору того, що мільйони життів втрачаються".

Війна в Україні - останні заяви Трампа

Раніше Трамп заявив, що низькі світові ціни на нафту сприятимуть закінченню війни в Україні, тож країни ОПЕК, і зокрема Саудівська Аравія, один із найбільших світових експортерів чорного золота, має знизити ціни.

За його словами, його зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України "перебувають у процесі".

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