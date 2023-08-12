Як пишуть тг-канали, ЗСУ хотіли знищити просто ворожий кулемет, в результаті "щось пішло не за планом" і здетонував склад БК окупантів.

В окупованому Раденську на Лівобережжі Херсонської області "раптово" здетонував склад з боєкомплектом окупантів. Красиве відео вибухупоширюється у телеграм-каналах.

"Раденськ, приблизно годинку тому. Мінус свіжий склад БК", - повідомляє один з тг-каналів.

Відео опубліковано спецзагоном операторів БПЛА "Коршуни" під командуванням генерал-майора Дмитра Марченка. На відео видно, що бомба впала у воду біля берега, але очевидно, вибухова хвиля досягла складу БК поруч.

"Хотіли знищити просто ворожий кулемет, в результаті щось пішло не за планом, і здетонував невеликого рівня склад БК окупантів. І таке буває", -пишуть тг-канали.

Окупантам сьогодні неспокійно

Сьогодні, близько 15:10 Кримський міст був повторно атакований. Telegram-канали писали про не менш ніж вісім вибухів, що прогриміли в районі мосту. Пізніше в Міноборони РФ підтвердили повторну атаку по Кримському мосту, заявивши при цьому про збиття ракети.

Також сьогодні в тг-каналах поширилося відео аварії винищувача Су -30 в Калінінградській області РФ. Повідомляється, що ніхто з членів екіпажу не вижив.

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