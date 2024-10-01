За його словами, мова йде про десятки тисяч поранених, які ніколи не повернуться до армії.

У РФ завжди хвататиме фізичного ресурсу, щоб тиснути на Україну хоча б на одній ділянці фронту, вважає заступник командира штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють" Богдан Кушнір ("Гриз").

В інтерв'ю Укрінформу він заявив, що миру з агресором не буде ніколи, лише припинення вогню. Військовий також розповів, що найжахливішою для росіян була битва за Бахмут. Це підтверджував сам лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який тоді визнав, що лише серед його підлеглих - понад 20 тисяч загиблих.

"Гриз" додав, що на одного "двохсотого", як правило, припадає троє поранених. Це приблизна статистика, яка була відпрацьована під час Другої світової війни. "Зараз у війні задіяна маса засобів ураження. Тому я думаю, що це співвідношення може доходити до одного до десяти", - зазначив боєць.

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Загалом, за його словами, РФ зазнала неймовірних втрат в районі Бахмуту - десятки тисяч поранених, які не повернуться до лав ВС РФ ніколи. "За теперішнє літо пишуть, що воно одне з самих кривавих, якщо не саме криваве. А от я думаю, оця бахмутська операція для Росії стала самою кривавою. Думаю, й Авдіївка стоїть поруч", - розповів військовий.

На його думку, у росіян ще є певний запас сил на цей рік, щоб наступати широким фронтом. Це обумовлено, зокрема, тим, що противник вмотивований великою грошовою винагородою за участь у війні проти України:

"У них потік добровольців саме на "бабло" дуже високий. Тому що вони дійсно пропонують непогані умови для тих, хто вступає у ЗС. У деяких регіонах разова виплата за вступ на службу доходить до 20 тисяч доларів… У них там багато бидла, яке ніколи не бачило таких грошей. Взагалі це великі гроші для будь-якої людини. А тобі кажуть, що ще платитимуть кожного місяця 240 000 рублів (близько 2,5 тис. доларів – УНІАН)".

Він називає велику частину російських солдатів "біомасою", однак зазначає, що є певна кількість спеціалістів, які можуть виконувати складні задачі. "Російська армія - одна з найсильніших армій світу. Тут не канають для мене розповіді, що це збір бидла, який просто м'ясом закидає. Так, вони закидають м'ясом, але це дуже потужна армія, дуже ресурсна, багато в чому технологічна. Росіяни дуже круто працюють і винаходять РЕБи, далекобійне озброєння. Ми його на собі відчуваємо, західні системи не завжди можуть його перехопити. З цим потрібно рахуватися, інакше ми просто програємо", - наголосив Кушнір.

Водночас він підкреслив, що не бачить миру з РФ у майбутньому і ніколи не зможе простити росіянам те, що вони зробили з Україною, і те, що відкидають українців як націю. "Це очевидно, що всі війни закінчуються на певних умовах. Але на тих, які є зараз, це неможливо, як би тяжко не було мобілізувати людей, підтримувати дух, воювати з росіянами..." - вважає військовий.

На його думку, Україні потрібно вступати до міжнародних альянсів, а, коли настане припинення вогню на умовах, які задовольнять нашу країну, відгородитися від РФ "якоюсь нереальною ешелонованою обороною", зробити непрохідні позиції та на декілька століть вперед ізолюватися від сусіда-агресора.

"Така наша доля - бути сильними не один рік, не два, не три, не п'ять… Потрібно бути сильними всю історію. Росія - це найбільша країна на планеті Земля і в них купа ресурсів, купа людей і купа можливостей нас убивати. Тому нам потрібно бути в 10, у 20 разів сильнішими, ніж усі інші народи… Я впевнений, що ми з цим можемо впоратись", - підкреслив Кушнір.

Ситуація на фронті

Ввечері український проект DeepState повідомив, що окупаційні війська Росії увійшли у Вугледар із заходу та півдня. У місті помітили російську піхоту та прапори.

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, за добу на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Найгарячішою залишалається ситуація на Покровському напрямку, також окупанти активні на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

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