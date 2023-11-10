Знищено понад 100 танків, 250 бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25.

За місяць активного штурму Авдіївки Донецької області російські окупанти втратили близько десяти тисяч своїх військових.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі. "Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону", - заявив він.

За словами Залужного, за цей час українські воїни знищили понад 100 російських танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25.

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"Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб. Дякую бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку", - наголосив головнокомандувач ЗСУ Залужний.

Що відомо про штурм Авдіївки

Вже кілька тижнів російські окупанти штурмують Авдіївку Донецької області в намаганні оточити місто. Вони атакують місто, не рахуючись зі своїми втратами.

Раніше 47-ма окрема механізована бригада повідомила, що за три тижні активних штурмів росіяни залишилися без сотні танків, 250-ти одиниць іншої бронетехніки. Також українські військові ліквідували та поранили майже 7 тисяч загарбників.

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