Завдяки діям українських захисників росіянм не вдається оточити місто.

За три тижні активних штурмів Авдіївки Донецької області росіяни зазнали великих втрат. Зокрема, ворог залишився без сотні танків.

Про це повідомляє 47-ма окрема механізована бригада. Зазначається, що завдяки діям українських оборонців росіянам не вдається оточити місто.

"За три тижні активних штурмів росіяни залишилися без сотні танків, 250-ти одиниць іншої бронетехніки. Також українські військові ліквідували та поранили майже 7 тисяч загарбників", – йдеться у повідомленні.

Крім того, бригада опублікувала відео із кадрами знищення ворожої техніки в районі Авдіївки.

"У цьому відео можете бачити ці масштаби втрат російських окупантів. Це робота бійців 47 окремої механізованої бригади спільно з нашими побратимами з окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та 110 окремої механізованої бригади", – додали в 47-й ОМБр.

Війна в Україні: бої за Авдіївку

Вже кілька тижнів російські окупанти штурмують Авдіївку Донецької області в намаганні оточити місто. Ворог не рахується із втратами, продовжуючи атакувати позиції українських захисників.

Зокрема, протягом доби, 6 листопада, за даними Генштабу, росіяни атакували на Авдіївському напрямку поблизу населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Там відбито 9 ворожих атак.

Загалом за добу на фронті відбулося понад 50 бойових зіткнень із ворогом.

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