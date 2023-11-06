За три тижні активних штурмів Авдіївки Донецької області росіяни зазнали великих втрат. Зокрема, ворог залишився без сотні танків.
Про це повідомляє 47-ма окрема механізована бригада. Зазначається, що завдяки діям українських оборонців росіянам не вдається оточити місто.
"За три тижні активних штурмів росіяни залишилися без сотні танків, 250-ти одиниць іншої бронетехніки. Також українські військові ліквідували та поранили майже 7 тисяч загарбників", – йдеться у повідомленні.
Крім того, бригада опублікувала відео із кадрами знищення ворожої техніки в районі Авдіївки.
"У цьому відео можете бачити ці масштаби втрат російських окупантів. Це робота бійців 47 окремої механізованої бригади спільно з нашими побратимами з окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та 110 окремої механізованої бригади", – додали в 47-й ОМБр.
Війна в Україні: бої за Авдіївку
Вже кілька тижнів російські окупанти штурмують Авдіївку Донецької області в намаганні оточити місто. Ворог не рахується із втратами, продовжуючи атакувати позиції українських захисників.
Зокрема, протягом доби, 6 листопада, за даними Генштабу, росіяни атакували на Авдіївському напрямку поблизу населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Там відбито 9 ворожих атак.
Загалом за добу на фронті відбулося понад 50 бойових зіткнень із ворогом.