У Центрі військової розвідки Естонії вважають, що у жовтні російська загарбницька армія могла втратити на війні проти України рекордну кількість солдатів.

Як пише ERR, заступник начальника центру Янек Кессельманн під час брифінгу повідомив, що війська РФ просуваються на фронті завдяки масованим обстрілам, неприцільному вогню та "брудним атакам", в яких цинічно витрачають живу силу:

"Втрати Росії досить високі. І цей місяць, схоже, буде одним з найбільших за втратами для Росії. За нашими оцінками, ворог втратить близько 40 тисяч солдатів, як пораненими, так і вбитими".

За словами військового, російська армія продовжує наступати вздовж усієї лінії фронту, здійснюючи в середньому 178 обстрілів на добу. Наразі вони обирають не заходити у населені пункти, оскільки це вимагає більш складної підготовки.

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"Тому вони беруть в облогу населені пункти непрямим вогнем. Після того, як населений пункт оточений, вони його спалюють. Дуже цинічний і потворний вчинок", - додав Кессельманн.

За даними естонської розвідки, у Курській області суттєвих змін не відбулося. Там українські підрозділи продовжують проводити маневри та влаштовувати засідки проти російських військ. Крім того, країна підверджує перебування на території Росії від 10 до 12 тисяч військових КНДР.

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