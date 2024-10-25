Війна в Україні триває, і Сили оборони продовжують завдавати російським окупантам нищівних втрат - за минулу добу ворог втратив на фронті 1630 осіб і десятки одиниць техніки і БПЛА. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.
Так, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію україни орієнтовно склали близько 685 тисяч 910 осіб (+1630 за минулу добу).
Також окупанти втрати велику кількість техніки:
- танків ‒ 9097 (+7 одиниць за минулу добу),
- бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33),
- артилерійських систем – 19753 (+34),
- РСЗВ – 1238 (+2),
- засобів ППО ‒ 982 (+1) ,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79),
- спеціальної техніки ‒ 3535 (+22).
Крім того від початку повномасштабного вторгнення знищено 369 ворожих літаків, 329 гелікоптерів, 2625 крилатих ракет, 28 кораблів /катерів, один підводний човен.
Війна в Україні - новини
Як повідомляв УНІАН, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зазначив, що окупанти попри шалені втрати просуваються на Покровському напрямку. При цьому просування на 100-300 метрів за добу обходиться їм у 400-500 загиблих військових.
Також експерт зазанчтв, що російські окупанти пробують створити нову лінію оборони на Півдні. При цьому, за його словами, нині там відсутнє масштабне угруповання ворога, яке могло б здійснити наступальні дії. Він вважає, що ворог, ймовірно, очікує на атаку наших нових літаків і тих засобів ураження, які з ними працюватимуть, тому збільшує щільність ППО на цьому напрямку.