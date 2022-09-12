Що стосується поранених з боку окупаційних військ-це питання складніше, кажуть в ГУР.

Збройні Сили України володіють великими джерелами інформації про втрати російських військ в Україні. Так що даними про майже 53 тисячі убитих росіян точно можна вірити.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі FREEДОМ.

"Ми знаходимося на своїй території і використовуємо різні показники: і джерела, і перехоплення, і аеророзвідку та ін. Наші союзники часто використовують тільки фізичний факт: є могила - порахували, немає могили - не порахуємо. Але ми прекрасно розуміємо, що дуже часто і рахувати нікого, а багатьох просто не рахують і не збираються. Наприклад, убитих "вагнерівців" російська пропаганда і генштаб в принципі не рахує і не називає цифри втрат. Те ж саме стосується і "лнр / днр", в яких втрати величезні, але називають їх набагато менше. У нас більше джерел і зрозуміло, що наші союзники більш обережні у своїх оцінках. А нашим цифрам вірити можна. І 53 тисяч - це 53 тисяч", - говорить Юсов.

Що стосується поранених з боку окупаційних військ - це питання складніше.

"Ми повинні розуміти, що всі розрахунки приблизні, відхилення або невелика помилка цілком можлива. Але в цілому, заведено рахувати 1 до 3: на кожного вбитого рашиста доводиться троє поранених. Якщо ми контролюємо територію і там залишився поранений російський солдат і протягом години його не евакуювали / не забрали, то з 300-го він перетворюється у 200-го. Поспішний відступ росіян на Харківському напрямку збільшує так само і ці показники", - пояснює представник ГУР.

А з дезертирами ще складніше. За словами Юсова, можна говорити тільки про конкретні приклади, коли цілі частини відмовляються воювати.

"Зокрема, з останнього на Харківському і Миколаївському напрямі цілі підрозділи відмовляються йти в бій. А серед мобілізованих з ОРДЛО дуже велика кількість людей, які так само відмовляються або при будь-якій зручній можливості намагаються відступати і тікати - для них немає ніякої мотивації, вони погано навчені, погано організовані та ідейно абсолютно не зацікавлені в цій кампанії. Російська армія дійсно їх використовує як гарматне м'ясо. Таких от окремих випадків стає все більше і більше", - повідомили в ГУР.

За даними Генштабу, станом на 12 вересня з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 52950 осіб особового складу.

Як писав УНІАН, російський опозиціонер Михайло Ходорковський опублікував інформацію про загиблих солдатів регулярних військ РФ. Дані він навів, посилаючись на документ Мінфіну РФ, який опинився в його розпорядженні. Опублікований документ датується 26.08.2022, тобто в нього не включені дані після контрнаступу ЗСУ.

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