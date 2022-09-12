За минулу добу ліквідовано близько 300 окупантів, на сьогодні війська РФ втратили майже 53 тис. бійців.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 52950 (+300 за минулу добу) осіб ліквідовано", - зазначено у повідомленні.
Крім того, знищено техніку ворога: танків ‒ 2168 (+14) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) одиниць, артилерійських систем – 1269 (+6) одиниць, літаків – 243 (+1) одиниці, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1), автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) одиниць.
Додається, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.
За час війни також знищено ворожих РСЗВ – 311 одиниць, засобів ППО ‒ 162 одиниці, гелікоптерів – 213, крилатих ракет ‒ 216, кораблів/катерів ‒ 15 одиниць, спеціальної техніки ‒ 117 одиниць.
У Генштабі додали, що дані про загальні втрати ворога уточнюються.
Раніше американське видання Politico повідомило, що Росія зіткнулася з дефіцитом високотехнологічних чипів іноземного виробництва, на які вона покладалася при виробництві зброї.
За даними американської розвідки, через санкції Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї.
Також раніше британські дослідники зброї оприлюднили доповідь, яка спростовує твердження Кремля про реформування армії і здатність змагатися з західними супротивниками.