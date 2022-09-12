Також за вчора знищено ще один літак ворога, 14 танків, 23 бойові броньовані машини, 6 артилерійських систем, БПЛА та іншу техніку.

За минулу добу ліквідовано близько 300 окупантів, на сьогодні війська РФ втратили майже 53 тис. бійців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 52950 (+300 за минулу добу) осіб ліквідовано", - зазначено у повідомленні.

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Крім того, знищено техніку ворога: танків ‒ 2168 (+14) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) одиниць, артилерійських систем – 1269 (+6) одиниць, літаків – 243 (+1) одиниці, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1), автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) одиниць.

Додається, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках.

За час війни також знищено ворожих РСЗВ – 311 одиниць, засобів ППО ‒ 162 одиниці, гелікоптерів – 213, крилатих ракет ‒ 216, кораблів/катерів ‒ 15 одиниць, спеціальної техніки ‒ 117 одиниць.

У Генштабі додали, що дані про загальні втрати ворога уточнюються.

Раніше американське видання Politico повідомило, що Росія зіткнулася з дефіцитом високотехнологічних чипів іноземного виробництва, на які вона покладалася при виробництві зброї.

За даними американської розвідки, через санкції Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї.

Також раніше британські дослідники зброї оприлюднили доповідь, яка спростовує твердження Кремля про реформування армії і здатність змагатися з західними супротивниками.

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