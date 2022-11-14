За добу в нашій країні знищили ще 8 ворожих танків.

За добу українські військові ліквідували ще понад 500 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 81 тис. 370 осіб, з яких 510 знищено за минулу добу.

Також ворог втратив 2 тис. 848 танків (8 за добу), 5 тис. 748 бойових броньованих машин (6 за добу), 1 тис. 839 артилерійських систем (2 за добу), 393 реактивні системи залпового вогню.

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Крім того, ліквідовано 206 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 261 вертоліт, 1 тис. 509 безпілотників оперативно-тактичного рівня (2 за добу), 399 крилатих ракет, 16 кораблів/катерів, 4 тис. 316 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (21 за добу) і 160 одиниць спецтехніки.

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Вранці 14 Листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що наші захисники на Донбасі відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів.

У Генштабі також поділилися, що противник веде наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Протягом 12 листопада ЗСУ на нашій землі знищили 650 російських окупантів, і загальні втрати ворога досягли позначки приблизно 80 860 осіб.

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