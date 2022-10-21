Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становлять близько 66 тис. 750 осіб.

Минулої доби українські військові ліквідували ще близько сотні російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становлять близько 66 тис. 750 осіб, з яких 100 знищено минулої доби.

Крім того, ворог втратив:

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2 тис. 573 танків (6 за минулу добу),

5 тис. 258 бойових броньованих машин (3 за добу),

1 тис. 648 артилерійських систем (2 за добу),

372 реактивних систем залпового вогню,

189 засобів протиповітряної оборони,

269 літаків,

243 гелікоптери,

1 тис. 325 безпілотників оперативно-тактичного рівня (14 за добу),

329 крилатих ракет,

16 кораблів та катерів,

4 тис. 006 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (1 за добу), а також147 одиниць спецтехніки.

Втрати РФ в Україні: нові поразки окупантів

За інформацією аналітиків, РФ імітує захоплення Бахмута, щоб показати "перемогу" хоча б на одному напрямку. На тлі втрат та поразок країна-агресорка вдається до брехні.

За минулу добу ЗСУ відбили наступи російських окупантів в районі 5 населених пунктів. Противник не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, проте захисники України дають ворогу гідну відсіч.

Окрім цього, у США вже бачать вікно можливостей для України досягти успіхів у війні в найближчі тижні.

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