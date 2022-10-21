Минулої доби українські військові ліквідували ще близько сотні російських окупантів.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становлять близько 66 тис. 750 осіб, з яких 100 знищено минулої доби.
Крім того, ворог втратив:
- 2 тис. 573 танків (6 за минулу добу),
- 5 тис. 258 бойових броньованих машин (3 за добу),
- 1 тис. 648 артилерійських систем (2 за добу),
- 372 реактивних систем залпового вогню,
- 189 засобів протиповітряної оборони,
- 269 літаків,
- 243 гелікоптери,
- 1 тис. 325 безпілотників оперативно-тактичного рівня (14 за добу),
- 329 крилатих ракет,
- 16 кораблів та катерів,
- 4 тис. 006 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (1 за добу), а також147 одиниць спецтехніки.
Втрати РФ в Україні: нові поразки окупантів
За інформацією аналітиків, РФ імітує захоплення Бахмута, щоб показати "перемогу" хоча б на одному напрямку. На тлі втрат та поразок країна-агресорка вдається до брехні.
За минулу добу ЗСУ відбили наступи російських окупантів в районі 5 населених пунктів. Противник не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, проте захисники України дають ворогу гідну відсіч.
Окрім цього, у США вже бачать вікно можливостей для України досягти успіхів у війні в найближчі тижні.