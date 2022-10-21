За минулу добу ворог втратив ще 6 танків, 2 артилерійські системи та багато іншого / фото facebook.com/93OMBr/

Минулої доби українські військові ліквідували ще близько сотні російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становлять близько 66 тис. 750 осіб, з яких 100 знищено минулої доби.

Крім того, ворог втратив:

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  • 2 тис. 573 танків (6 за минулу добу),
  • 5 тис. 258 бойових броньованих машин (3 за добу),
  • 1 тис. 648 артилерійських систем (2 за добу),
  • 372 реактивних систем залпового вогню,
  • 189 засобів протиповітряної оборони,
  • 269 літаків,
  • 243 гелікоптери,
  • 1 тис. 325 безпілотників оперативно-тактичного рівня (14 за добу),
  • 329 крилатих ракет,
  • 16 кораблів та катерів,
  • 4 тис. 006 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (1 за добу), а також147 одиниць спецтехніки.
Українські військові ліквідували ще близько сотні російських окупантів / інфографіка УНІАН

Втрати РФ в Україні: нові поразки окупантів

За інформацією аналітиків, РФ імітує захоплення Бахмута, щоб показати "перемогу" хоча б на одному напрямку. На тлі втрат та поразок країна-агресорка вдається до брехні.

За минулу добу ЗСУ відбили наступи російських окупантів в районі 5 населених пунктів. Противник не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, проте захисники України дають ворогу гідну відсіч.

Окрім цього, у США вже бачать вікно можливостей для України досягти успіхів у війні в найближчі тижні.

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