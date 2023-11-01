Загинув командир батальйону, також відомо про десятки загиблих і поранених окупантів.

На Запорізькому напрямку батальйон мобілізованих з Чувашії потрапив під вогонь з HIMARS, повідомляють про десятки загиблих і поранених окупантів. Інформацію про обстріл підтверджує проект "Радіо Свобода" - "Idel.Реалії".

Спочатку відповідні повідомлення з'явилися в декількох новинних джерелах, проте офіційні особи назвали це "інформаційною атакою" і закликали не вірити "фейкам". Водночас " Idel.Реалії " зв'язалися з кількома військовослужбовцями, уродженцями Республіки Чувашія, яких мобілізували на війну восени минулого року. Вони підтвердили інформацію про обстріл, показавши відеозаписи з місця подій.

"На одному з досі не опублікованих відео (воно є в розпорядженні редакції) чорні поліетиленові мішки, підписані прізвищами та іменами загиблих військових, також видно частини тіл, висунуті з них. На запитання кореспондента "Idel.Реалії" про те, що саме зображено на відео, російський військовий відповів: "страшні кадри, не публікуйте їх", - пише видання.

Відео дня

Також 1 листопада в соціальних мережах з'явилася інформація про загибель 29 жовтня командира "добровольчого" чуваського батальйону Владислава Матузаса.

За даними Telegram-каналу "сердита Чувашія", убитими і пораненими можуть бути до 120 осіб. Водночас "Idel.Реалії" вдалося зв'язатися з близькими пораненого в Запорізькій області мобілізованого, через яких він зміг передати, що, за його відомостями, в обстрілі загинуло 47 військовослужбовців з Чувашії.

Відомо, що цей батальйон входив до 1251-го мотострілецького полку і знаходився в районі Ільченкове - на південь від Новопрокопівки на Токмацькому напрямку Запорізької області.

Втрати окупантів - останні новини

Втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення попередньо складають близько 301 490 чоловік особового складу, з них 680 окупантів "відмінусовані" за останню добу.

Також РФ втратила: танків - 5223, бойових броньованих машин - 9834, артилерійських систем - 7250, реактивних систем залпового вогню - 846, засобів протиповітряної оборони - 563, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 5468.

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