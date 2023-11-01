Також за добу знищено 65 російських танків, броньованих машин та артсистем.

Впродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 680 російських окупантів та десятки одиниць їхньої техніки та озброєння. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 301 490 своїх військових.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські оборонці ліквідували:

танки - 5223 (12 за добу);

бойових броньованих машин - 9834 (30);

бойових броньованих машин - 7250 (23);

реактивних систем залпового вогню - 846 (2);

засоби протиповітряної оборони - 563 (1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 5468 (28);

крилатих ракет - 1547 (1);

одиниці автомобільної техніки та автоцистерн - 9624 (34);

спеціальної техніки - 1019 (3).

Не зазнала змін за добу кількість знищених російських літаків - 321, гелікоптерів - 324, підводних човнів - 1, а також кораблів та катерів - 20.

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Ситуація на фронті станом на 1 листопада - головні новини

Минулої доби українська авіація завдала 18 ударів по ворожих позиціях та техніці. Влучно по позиціях росіян вдарили й підрозділи ракетних військ ЗСУ. Відтак, вдалося знищити російські пункти управління, склади з боєприпасами та десятки одиниць техніки.

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