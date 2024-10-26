За останні два тижні аналітики виявили щонайменше 17 знищених російських броньованих вантажівок, БТР і танків у районі Зеленого Шляху.

Українські морські піхотинці та десантники за підтримки танків М-1 створили в околицях Зеленого Шляху в Курській області "дорогу смерті" для російських військ, зокрема, для російської 155-ї бригади морської піхоти. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, це результат операції відплати ЗСУ за розстріл дев'ятьох українських операторів БПЛА.

"Квартет українських формувань - 36-та бригада морської піхоти, 47-та механізована бригада та 82-га і 95-та десантно-штурмові бригади - перетворили коротку ділянку шосе в Курській області Росії на "дорогу смерті", - йдеться у статті.

Так, 18 жовтня десантники 95-ї повітряно-штурмової бригади розбили групу росіян, знищивши три російські БТРи і вбивши 30 росіян. Минулого тижня 47-та механізована бригада атакувала російських морських піхотинців у Новоіванівці, біля Зеленого Шляху, за допомогою танків М-1 і бойових машин М-2. Тим часом українські сили увійшли до Зеленого Шляху з півдня колоною танків Т-64 і БТР М-113, і підривали російські машини на ходу, а також атакували із заходу, убивши сімох саперів 155-ї морської піхотної бригади, зазначає Акс.

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"Результатом за останні два тижні стало "кладовище знищеної російської техніки вартістю в десятки мільйонів доларів" на головній дорозі через Зелений Шлях... Аналітики виявили щонайменше 17 знищених російських броньованих вантажівок, БТРів і танків у районі Зеленого Шляху", - наголошується в статті.

При цьому українці, схоже, не втратили жодної одиниці бронетехніки у своїх недавніх контратаках, пише Акс.

Водночас він зазначає, що до російських військ у Курську незабаром прийде підкріплення, зокрема, з дня на день прибуде перша з багатьох партій північнокорейських солдатів.

Курська область - новини

У The New York Times писали, що останніми днями російські війська активізували зусилля з витіснення українських військ із Курської області, і це призводить до скорочення підконтрольних Україні територій.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяву Путіна про те, що українські війська в Курській області оточені. За його словами, українські бійці продовжують активні дії на Курському напрямку, і, незважаючи на величезний тиск супротивника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці.

Як зазначав генерал Валерій Романенко, для того, щоб відсунути до кордонів наші Сили оборони на Курщині, Росії за різними оцінками треба від 80 до 120 тисяч військ. Тому на Курщину перекидають, зокрема, солдатів із КНДР.

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