Росіяни відбивають назад території, які Україна вважає цінним важелем тиску на Москву в переговорах про припинення війни.

Останніми днями російські війська активізували зусилля з витіснення українських військ з Курської області. Це призводить до скорочення підконтрольних Україні територій, які вона вважає цінним важелем тиску на Москву в переговорах про припинення війни.

Як пише видання The New York Times, за останні дні російські війська вбили клин у західний край українського виступу, захопивши щонайменше три села. Водночас, за даними Black Bird Group, Україна все ще утримує близько 300 квадратних миль російської території, порівняно з приблизно 400 квадратними милями в перші тижні наступу.

Як нагадує NYT, наступ переслідував дві основні цілі: змусити Кремль відвести війська з інших ділянок фронту для відповіді на атаку, тим самим послабивши тиск на українські сили; і захопити територію, яку Москва спробує повернути собі, що потенційно змусить її сісти за стіл переговорів.

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Першої мети досягти поки що не вдалося, оскільки Кремль здебільшого перекидає резерви з Росії, і продовжує наступ на Донбасі, але і з другою метою все не так просто, зазначає видання:

"Українські чиновники дотримуються другої мети як частини свого "плану перемоги", покликаного підштовхнути Росію до мирних переговорів... Але кожен російський наступ на Курщині ризикує зменшити цінність цього козиря".

Як вважає аналітик Black Bird Group Еміль Кастехельмі, російські контратаки постійно знижують політичну значущість контрольованої Україною території в Курську, і якщо нинішня тенденція збережеться, українцям, можливо, доведеться переглянути свою присутність у цьому районі і майбутнє всієї операції.

Поки що незрозуміло, чи вдасться Україні утримати територію, яку вона контролює в Курській області. Раніше експерти заявляли, що Україна зможе утримувати свої позиції принаймні кілька місяців, оскільки РФ страждає від проблем із логістикою та дезорганізації. Однак ці прогнози були зроблені ще до останніх контратак Росії.

"Україна може сподіватися використати територію Курської області як розмінну монету на мирних переговорах, щоб обміняти її на землі, захоплені Росією в Україні. Але Москва поки що не виявляє бажання брати участь у переговорах, поки у неї є перевага на полі бою", - підсумовує NYT.

Курська операція - новини

Аналітик видання BILD Юліан Репке висловив думку, що Збройні сили України можуть покинути Курську область Росії найближчими тижнями.

Водночас військовий оглядач Олег Жданов заявив, що ЗСУ виходять на "плато" своїх можливостей у Курській області і надалі, щоб утримувати ці території під своїм контролем, мають бути перегруповані для організації глухої оборони.

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