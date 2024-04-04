Генштаб оновив статистику втрат Росії в Україні.

Минулої доби в Україні було знищено 670 окупантів. Таким чином ЗСУ перетнули межу у 445 тисяч ліквідованих ворогів від початку повномасштабної.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, оновивши відповідну статистику в Facebook. Зазначається, що з початку вторгнення Росії особові втрати противника орієнтовно склали 445 040 осіб.

Минулої доби наші війська також знищили:

Артилерійських систем - 11171 (+29 за минулу добу);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8817 (+21);

бойових броньованих машин - 13386 (+18);

танків - 7018 (+9);

РСЗВ - 1026 (+1);

засобів ППО - 746 (+1).

Також 3 квітня Росія втратила 48 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (від початку повномасштабного вторгнення - 14861 одиницю), і ще 7 одиниць спеціальної техніки (загалом 1845).

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Крім того, з 24 лютого 2022 року знищено 347 російських літаків, 325 гелікоптерів, 2059 крилатих ракет, 26 кораблів/катерів, один підводний човен.

Війна в Україні - останні новини щодо боїв на напрямках фронту

За даними Генштабу, минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень на фронті. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

Найбільше атак було на Новопавлівському напрямку - 22. Наші бійці стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку було 15 атак, зокрема, в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку воїни відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

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