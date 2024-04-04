На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Протягом минулої доби на лінії фронту загалом відбулося 65 бойових зіткнень.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

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На Лиманському напрямку воїни відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку окупанти намагаються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак позицій наших військ.

Війна в Україні - останні новини

Вночі 4 квітня Харків атакували ударні дрони. У місті пролунало декілька вибухів. Згодом повідомлялося, що у Харкові знову пролунав вибух. Окупанти завдали нового удару. Загинули троє людей. Зазначається, що, за попередніми даними, усі загиблі – працівники ДСНС.

Як повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій, внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян. Загинула мешканка житлового будинку, є постраждалі. На місці прильотів виникли пожежі.

За даними Генштабу, Україну атакували 20 дронами-камікадзе. ППО збила 11 "шахедів".

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