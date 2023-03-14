На українській землі знищили ще 10 ворожих танків, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Втрати росіян в Україні за минулу добу, 13 березня, зросли ще на понад 700 загарбників і перетнули нову "червону лінію".

Тепер загальні російські втрати становлять понад 160 тисяч осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 160540 (+740 за минулу добу) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Також знищено російських танків - 3484 (+10) одиниці, бойових броньованих машин - 6789 (+15) одиниць, артилерійських систем - 2519 (+16) одиниць, РСЗВ - 495 (+2) одиниць, засобів ППО - 260 (+1) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11), автомобільної техніки та автоцистерн - 5367 (+13), одиниць, спеціальної техніки - 256 (+5) одиниць.

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Крім того, станом на 14 березня знищено 304 ворожих літаки, 289 гелікоптерів, 18 кораблів/катерів.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Найзапекліші бої вже не один місяць тривають на сході України, епіцентр бойових дій - місто Бахмут, яке тривалий час намагаються захопити росіяни й зазнають величезних втрат.

Вранці 14 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог продовжує наступати на таких напрямках: Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Лиманському. На цих напрямках захисники України відбили понад 100 атак з боку супротивника.

Станом на 13 число втрати ворога в Україні становили близько 159 тис. 800 окупантів.

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