Захисники України за добу відбили багато ворожих атак / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

За минулу добу, 13 березня, українські військові відбили понад 100 атак ворога на п'яти напрямках, де зосереджені основні сили окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Украхни у ранковому зведенні. "Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Григорівка та Іванівське.

Відео дня

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Берестове.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії.

У Генштабі наголошують, що Російська федерація використовує тактику терору, невибірково обстрілює населені пункти, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

За минулу добу противник завдав п'ять ракетних ударів, зокрема і по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської та Донецької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни. Також ворог завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 13 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що захисники нашої держави відбили 102 атаки з боку супротивника на таких напрямках: Шахтарському, Мар'їнському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському.

У Генштабі додали, що росіяни зазнають серйозних втрат, але все одно не припиняють намагатися вести наступальні дії. За офіційними даними, загальні втрати РФ в Україні вже становлять близько 159 тис. 800 загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: