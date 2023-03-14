Супротивник не відмовився від спроб захопити Бахмут, зазначили у Генштабі.

За минулу добу, 13 березня, українські військові відбили понад 100 атак ворога на п'яти напрямках, де зосереджені основні сили окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Украхни у ранковому зведенні. "Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Григорівка та Іванівське.

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На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Берестове.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії.

У Генштабі наголошують, що Російська федерація використовує тактику терору, невибірково обстрілює населені пункти, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

За минулу добу противник завдав п'ять ракетних ударів, зокрема і по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської та Донецької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни. Також ворог завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 13 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що захисники нашої держави відбили 102 атаки з боку супротивника на таких напрямках: Шахтарському, Мар'їнському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському.

У Генштабі додали, що росіяни зазнають серйозних втрат, але все одно не припиняють намагатися вести наступальні дії. За офіційними даними, загальні втрати РФ в Україні вже становлять близько 159 тис. 800 загарбників.

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