Бійці Нацгвардії також знищили живу силу супротивника.

За два дні спецпризначенці Національної гвардії знищили три танки та дві бойові машини піхоти російських окупантів на Донецькому напрямку.

Про свіжі втрати росіян в Україні йдеться на сторінці Нацгвардії у Facebook. "Спецпризначенці Національної гвардії України продовжують знищувати окупантів на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки вмілим діям, використанню протитанкового ракетного комплекста та ударних дронів за два дні гвардійські спецпризначенці знищили три танки та дві БМП, а також живу силу противника.

Відео дня

У Нацгвардії також показали видовищне відео, на якому зазнято, як воїни ліквідують сили РФ.

Раніше стало відомо, що 23 січня українські морські піхотинці за добу, 23 січня, знищили БМП супротивника та 21 загарбника.

Ситуація на фронті - зараз це варто знати

Генштаб Збройних сил України вранці 24 січня повідомив, що ворог намагався наступати в Донецькій та Луганській областях. Наші захисники відбили атаки росіян у районі Бахмута і ще 10 населених пунктів.

Загальні втрати РФ в Україні вже становлять близько 122 тис. 170 супротивників. Також знищено багато російської техніки, у тому числі 6284 бойових броньованих машин.

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