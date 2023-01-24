В Україні ліквідовані ще понад 20 загарбників, поділилися у ВМС ЗСУ.

Українські морські піхотинці за добу, 23 січня, знищили ворожу броньовану машину піхоти та 21 окупанта.

Артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України завдавали удари по супротивниках, унаслідок чого знищено троє російських військових, про це повідомив прес-центр командування ВМС ЗСУ.

"Минулої доби морські піхотинці знищили БМП та 18 окупантів", - йдеться у повідомленні. Остаточні ворожі втрати уточнюються.

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Раніше стало відомо, що 21 січня морпіхи ліквідували гаубицю та міномет супротивника, а також вісім загарбників.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

Вранці 24 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни намагалися просуватися вперед у Донецькій та Луганській областях. Українські воїни відбили атаки супротивника біля Бахмута та ще десяти населених пунктів.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже становлять близько 122 тис. 170 загарбників. Крім того, ліквідовано 6284 ворожих бойових броньованих машин.

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