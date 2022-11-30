За добу захисникам України вдалося знищити півтисячі російських загарбників.

Російські військові, які прийшли з війною до України, зазнають масштабних втрат. З початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила 88 тисяч 880 путінських вояк.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за добу українські військові знищили 500 російських окупантів. Також армія противника втратила 3 танки (з початку повномасштабної війни - 2 тис. 914).

Крім того, за добу у Росії поменшало бойових броньованих машин на 6 штук (загалом з 24 лютого 2022 року 5 тисяч 872). Також ЗСУ знищили одну артилерійську систему РФ (всього 1 тис. 902 штуки).

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Не дорахувалася путінська армія й семи БПЛА оперативно-тактичного рівня. Всього з початку повномасштабного вторгнення захисники України приземлили 1 тис. 562 російські дрони.

Втрати ЗСУ на війні проти Росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наприкінці серпня заявляв, що у війні із РФ загинули вже майже 9 тисяч українських героїв.

У липні Володимир Зеленський в інтерв'ю WST заявляв, що втрати українських військових на фронті значно зменшилися порівняно з піком бойових дій у травні та червні 2022 року.

У жовтні заступник міністра оборони Ганна Маляр із посиланням на командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука заявляла, що співвідношення втрат серед українських та російських військ на півдні України становить приблизно 1 до 6,5.

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