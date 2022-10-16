У Міноборони зазначили, що ворог вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись не час.

На даний час співвідношення втрат серед українських і російських військ на півдні України складає приблизно 1 до 6,5.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook з посиланням на командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука.

Маляр зазначила, що стала свідком, як Ковальчук надихає військових на боротьбу з ворогом. Зокрема, він "розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про зростаючі втрати".

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"Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами, критична межа співвідношення втрат - 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись"", - зазначила Маляр.

За словами командувача, ворог вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись не час. Навпаки, треба зібрати всю "силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі".

Втрати РФ у війні з Україною

Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 15 жовтня орієнтовно склали 65 тис. особового складу. Тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували 300 окупантів. У Генштабі додали, що найбільших втрат російський агресор зазнав учора на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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