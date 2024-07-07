ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 1150 окупантів, і за повідомленням Генштабу ЗСУ, загальні втрати Росії в Україні на 7 липня 2024 року зросли до позначки 550990, перетнувши нову "червону лінію".
Ворог також втратив чимало техніки:
- танків ‒ 8155 (+2) одиниці,
- бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16),
- артилерійських систем – 14937 (+40),
- засобів ППО ‒ 879 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53)
- крилатих ракет ‒ 2352 (+1),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50),
- спеціальної техніки ‒ 2495 (+16).
Також з початку повномасштабного вторгнення знищено 1115 РСЗВ, 360 літаків, 326 гелікоптерів, 28 кораблів/катерів, 1 підводний човен.
Як додали у Повітряних силах ЗСУ, цієї ночі противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської обл.
В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Ситуація на фронті - новини
За повідомленням аналітиків DeepState, Окупанти просунулись у восьми населених пунктах на Донбасі - у Піщаному, Євгенівці, Північному, біля Лозуватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки. Водночас ЗСУ відтіснили росіян у Глибокому на Харківщині.
На думку колишнього заступника очільника Служби безпеки України, генерал-майора запасу Віктора Ягуна, у РФ достатньо ресурсів та резервів для підтримки наступальних операцій до кінця наступного року.