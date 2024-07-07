Загальні втрати Росії в Україні на 7 липня перетнули позначку у 550 тисяч.

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 1150 окупантів, і за повідомленням Генштабу ЗСУ, загальні втрати Росії в Україні на 7 липня 2024 року зросли до позначки 550990, перетнувши нову "червону лінію".

Ворог також втратив чимало техніки:

танків ‒ 8155 (+2) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 15645 (+16),

артилерійських систем – 14937 (+40),

засобів ППО ‒ 879 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11862 (+53)

крилатих ракет ‒ 2352 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 20103 (+50),

спеціальної техніки ‒ 2495 (+16).

Також з початку повномасштабного вторгнення знищено 1115 РСЗВ, 360 літаків, 326 гелікоптерів, 28 кораблів/катерів, 1 підводний човен.

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Як додали у Повітряних силах ЗСУ, цієї ночі противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської обл.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Ситуація на фронті - новини

За повідомленням аналітиків DeepState, Окупанти просунулись у восьми населених пунктах на Донбасі - у Піщаному, Євгенівці, Північному, біля Лозуватського, Макіївки, Новоселівки Першої, Часового Яру, Калинівки. Водночас ЗСУ відтіснили росіян у Глибокому на Харківщині.

На думку колишнього заступника очільника Служби безпеки України, генерал-майора запасу Віктора Ягуна, у РФ достатньо ресурсів та резервів для підтримки наступальних операцій до кінця наступного року.

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